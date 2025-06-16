В Подмосковье запустили проект для поддержки учителей и выпускников педвузов

Конкурсный отбор учителей по наиболее востребованным направлениям - математика, русский язык и литература, физика, химия, биология, информатика и начальные классы - открыт в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Московской области.

"Мы знаем, что сильная школа начинается с сильного учителя. Сегодня наша задача - привлечь в школы Подмосковья лучших выпускников и опытных профессионалов. Новый проект предусматривает единовременные выплаты до 1,5 млн рублей опытным педагогам, а также выплату при трудоустройстве выпускникам - 500 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Уточняется, что особые условия предусмотрены как для опытных педагогов из других регионов, так и для выпускников педагогических вузов. Педагоги с опытом работы смогут получить единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, им гарантируется заработная плата от 100 тыс. рублей и компенсация аренды жилья при переезде в регион.

Выпускники педагогических вузов при трудоустройстве в школу получат единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей, а также пособие молодым специалистам - еще 150 тыс. рублей. Их стартовая зарплата составит от 75 тыс. рублей с последующим ростом по мере накопления стажа и профессионального развития.

Как и в случае с опытными педагогами, предусмотрена компенсация арендной платы за жилье.

Участие в программе возможно при выполнении четких и прозрачных критериев. Претенденты должны иметь высокий уровень академической успеваемости, не менее 65% оценок "отлично" и 35% "хорошо" или диплом с отличием, а также проявлять активность в научных конференциях, олимпиадах, педагогических конкурсах и профильных чемпионатах.

Преимуществом станет наличие наград, грамот и дипломов в сфере образования. Как уточнили в министерстве, программа реализуется в рамках системной стратегии по привлечению новых квалифицированных педагогов в школы региона.