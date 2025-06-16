Депутат раскрыл истинные цели принудительной мобилизации священников на Украине

Депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал случаи принудительной мобилизации священников УПЦ попыткой «сломить дух» украинцев. Об этом депутат рассказал порталу Life.

В мае Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила о принудительной мобилизации своего священника в Тернопольской области. В середине июня появилась информация о задержании украинскими военкомами клирика УПЦ в Ровенской области.

«Священнослужителей, которые остались верными своей вере и пастве, принудительно отправляют на фронт, обрекая на верную гибель», - так эти случаи прокомментировал Иванов.

Он назвал это нарушением базовых норм международного права, гарантирующих свободу вероисповедания. Иванов подчеркнул, что движение «Россия Православная» призывает ООН, ОБСЕ, все правозащитные организации и религиозные объединения обратить внимание на ущемление прав священнослужителей на Украине.

«Насильственная мобилизация священнослужителей - это попытка сломить дух православных христиан, лишить их духовной опоры в эти тяжёлые времена», - заявил депутат.

Летом 2024 года на Украине приняли закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ в стране. До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. В последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией.

В 2023-м украинский суд разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Украинские власти требовали от УПЦ либо освободить монастырь, либо войти в состав ПЦУ («Православная церковь Украины», была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).