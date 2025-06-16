Назван главный признак конца света

Страшные эпидемии и различные лжепророки были всегда — природные катаклизмы и прочие события не могут быть предвестниками конца света. Такое мнение высказал заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

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— Есть самый главный признак — это не просто утрата нравственности, а изничтожение православной церкви, православной веры, — объяснил он.

Фролов подчеркнул, что по пророчествам православных святых России уготована особая роль в истории мира, роль государства, удерживающего мир от зла.

Конец света произойдет раньше намеченного

— Как указывали все православные старцы, Россия победит в СВО. Сильная православная церковь будет восстановлена, — добавил православный эксперт в беседе с Aif.ru.

Отец Николай из Сергиева Посада заявил, что участившиеся бедствия и духовный кризис в обществе — это знамения, которые были предсказаны в Писании. Священник отметил, что частые природные катастрофы, такие как наводнения, пожары и землетрясения, могут быть не просто стихийными явлениями, а знаками, имеющими духовный смысл.