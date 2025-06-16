Россияне рассказали, что помогает им сохранять мотивацию

Для 58% россиян лучший стимул – это забота о будущем

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Медиахолдинг Rambler&Co и образовательная платформа Нетология провели исследование и выяснили, что мотивирует россиян в делах, обучении и повседневной жизни. Внутренний интерес больше способствует продолжать какое-либо дело, чем материальные стимулы, а самодисциплина чаще всего помогает не бросить начатое. Опрос охватил более 120 тысяч интернет-пользователей.

Как показало исследование, большинство (58%) респондентов мотивирует двигаться по жизни вперед забота о будущем — здоровье, семье и близких, финансах и карьере. На втором месте — стремление быть лучше, чем вчера, а также поддержка и ожидания родных и близких — так ответили 19% и 18%, соответственно. Желание быть лучше других оказалось редким стимулом: его назвали лишь 5%.

Любую начатую инициативу большинство опрошенных (58%) продолжают благодаря внутреннему интересу или личной цели. Почти для трети (32%) важно материальное поощрение: деньги и бонусы. Каждый десятый (9%) видит мотивацию в перспективе карьерного и личного роста, стажировки или новой должности. Наименьшую роль играют соревновательные элементы: рейтинги и челленджи стимулируют добиваться целей только 1% респондентов.

Самодисциплина помогает 53% не бросить начатое и сохранить мотивацию. Для остальных эффективными методами становятся постоянные напоминания о цели (23%) и поддержка со стороны семьи, друзей, коллег (19%). Всего 5% участников опроса считают полезными публичные обещания — рассказ о своих планах.

Остановиться на полпути для большинства не означает трагедию. Почти половина (44%) россиян спокойно к этому относятся и считают, что все зависит от ситуации. Каждый четвертый (25%) видит в нереализованных целях полезный опыт. Для 18% это знак, что выбранное направление им не подходит. И только 13%, бросая начатое, винят себя и воспринимают это как слабость.

Самодисциплина и тайм-менеджмент особенно актуальны для онлайн-обучения. Те участники опроса, которые за последние два года проходили образовательные программы онлайн, признаются, что могли их не завершить по ряду причин. Например, из-за трудности совмещения с работой (22%), потери мотивации и желания учиться (15%), неверного определения цели (9%).

Эксперты Нетологии также отмечают: сложность с прохождением онлайн-курсов до конца — распространенная проблема. Согласно данным образовательной платформы, до середины обучения доходят порядка 63% студентов. Причинами могут быть: неверное определение цели или ее отсутствие, недостаток внутренней мотивации или ресурса на учебу, усталость.

При этом можно достичь своей цели в любой момент обучения или, например, заинтересоваться иным направлением, профессией, навыком. Поэтому студенты Нетологии могут переходить на другие программы или фокусироваться на более глубоком изучении конкретных навыков. В итоге 73% студентов, окончивших образовательные программы компании, достигают своих целей обучения.

Иван Чирков, директор по маркетингу Нетологии: «Доводить начатое до конца непросто в любом деле, особенно в онлайн-обучении. Это работа, требующая серьезного личного вклада. Мы в Нетологии прикладываем максимум усилий, чтобы наши студенты сохранили мотивацию и достигли желаемых результатов благодаря качественному образованию. Один из ключевых аспектов — верно определить цель обучения и задачи для ее реализации. Мы помогаем студентам отслеживать прогресс и делаем так, чтобы пользователи могли эффективно планировать и встраивать обучение в повседневную жизнь. Студент не должен оставаться один на один с образовательным материалами, ведь так сложнее сохранять мотивацию: важно, чтобы учеба была живым вовлекающим процессом, где есть поддержка со стороны платформы, преподавателей, студентов и профессионального сообщества».

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 29 мая по 5 июня 2025 года. Охват опроса составил 123 763 интернет-пользователя, из которых 58% — мужчин и 42% — женщин. 38% респондентов — россияне 55 лет и старше, 27% — люди в возрасте 35-44 лет, 26% — 45-54 лет, 9% — 18-34 лет.