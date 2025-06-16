Симоньян рассказала, от чего зависит выход Кеосаяна из комы

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в понедельник, 16 июня, в своем Telegram-канале опубликовала скриншот одного из комментариев, который пользователь оставил под ее публикацией.

Его автор спрашивает, чем аудитория может помочь Симоньян в борьбе за жизнь ее мужа, телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна, впавшего в кому.

Подписчик поинтересовался прогнозами врачей и предложил посильную аудитории Симоньян помощь. В ответ журналистка попросила только об одной помощи — молитве.

— Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной — молиться. Спасибо вам и всем, кто молится за него, — говорится в публикации.

6 мая главный редактор «России сегодня» рассказала, что каждый день бывает в больнице у Кеосаяна, который продолжает находиться в коме. Журналистка отметила, что по-прежнему не может спокойно смотреть на фотографии супруга или заходить в его кабинет.

Глава телеканала RT также призналась, что после клинической смерти супруга она всерьез рассматривала возможность уехать в зону специальной военной операции.

Врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров рассказал «Вечерней Москве», есть ли у Тиграна Кеосаяна шанс выйти из комы после клинической смерти.