Патриарх Кирилл призвал гнать прочь желающих встать на борьбу с мусульманами

По словам главы РПЦ, подобные высказывания против ислама, даже если они сделаны под предлогом заботы о русских и русской культуре, считаются провокацией.

«У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои», — высказался о мусульманах патриарх Кирилл.

Он назвал отношения между представителями двух конфессий хорошими. Как отметил глава Русской православной церкви, эта гармония вызывает раздражение у врагов нашей страны.