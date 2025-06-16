Страна ЕС запретила въезд Екатерине Андреевой

Ведущей Первого канала Екатерине Андреевой запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила министр иностранных дел европейской страны Байба Браже на своей странице в социальной сети X.

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Браже отметила, что Андреева была внесена в список нежелательных лиц, ей запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок. Она уточнила, что данное решение власти приняли в соответствии с латвийским иммиграционным законодательством.

Также под ограничение попал известный российский актер Павел Прилучный.

Ранее на заседании Сейма латвийский парламентарий Алексей Росликов осудил притеснение русскоязычных и в конце своего выступления по-русски заявил: «Русский язык — наш язык». В результате большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. В своем выступлении политик выразил недовольство по поводу продолжающейся дискриминации русскоязычных в Латвии. Позже против него возбудили уголовное дело.

Екатерина Андреева сделала скандальное заявление

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал возбуждение уголовного дела в отношении Алексея Росликова «охотой на ведьм». Он добавил, что латвийское политическое общество одержимо русофобией.

По мнению официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, очередная попытка властей Латвии на законодательном уровне запретить русскоязычному населению говорить на родном языке — это позор и проявление неонацизма.