В СПЧ заинтересовались фото с пивом из российского СИЗО

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева попросит проверить инцидент с публикацией фотографии из российского СИЗО, на котором заключенный позирует с пивом. Об этом она заявила сайту «Страсти».

Меркачева отметила, что опровержение о наличии алкоголя на фото последовало от ФСИН слишком быстро. Это говорит о том, что проверка не была проведена. Теперь член СПЧ намерена обратиться с просьбой о полноценной проверке центральным аппаратом ведомства.

Также правозащитница рассказала, что ранее получала обращения от заключенных этого СИЗО.

«То, что они описывали, говорит о системных нарушениях и о том, что там не хватает сотрудников», — заявила Меркачева.

По ее словам, это делает режим неуправляемым.

Ранее фотографии российского заключенного, который якобы показывал свою красивую жизнь, опубликовала «Газета.Ru». Мужчина сделал десятки селфи, позируя в форме сотрудника ФСИН, с ключом от изолятора и даже с кружкой пива на фоне новогодней гирлянды.