Умер актер Вячеслав Богачев

На 78-м году жизни скончался советский и российский актер и сценарист Вячеслав Богачев. Тело артиста обнаружили накануне в квартире на Бакунинской улице в Москве, передает SHOT.

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По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Известно, что актер долго болел.

Вячеслав Богачев родился в 1948 году, окончил Школу-студию МХАТ (курс Виктора Монюкова). Играл в фильмах и сериалах "Пир по время чумы", "Васса", "Живая мишень", "В круге первом", "Тёмные аллеи", "Я тебя помню", "Романовы: Венценосная семья".