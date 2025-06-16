Гладков предложил не восстанавливать дома покинувших Россию белгородцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе заседания регионального правительства предложил не восстанавливать разрушенные обстрелами дома жителей, которые покинули Россию. Трансляция мероприятия велась на странице главы приграничного российского региона в социальной сети «ВКонтакте».

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Власти прежде всего должны помогать тем гражданам, которые остаются в приграничье, а также живут и работают в крайне тяжелой ситуации, поделился своей точкой зрения Гладков.

Глава региона указал на то, что если у людей есть двойное гражданство, то они должны обращаться к другому государству, выдавшему им паспорт. Кроме того, Гладков предложил консервировать дома и транспортные средства уехавших до окончания СВО на Украине.

До этого сообщалось, что Гладков выступил с инициативой не пускать в высшие учебные заведения осуждающих спецоперацию детей.