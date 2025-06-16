Симоньян назвала себя колхозницей

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что не любит делать макияж и косметические процедуры, и назвала себя колхозницей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян рассказала, что любые манипуляции с лицом, в том числе макияж, портят ей настроение. Она уточнила, что красится только для работы в телевизионном эфире или на мероприятия.

«В офис никогда не крашусь, к ужасу моей Лаурочки (свекрови — прим. «Ленты.ру»), которая, будучи прирожденной княгиней, в свои 86 даже к завтраку выходит при макияже. А я, колхозница, делаю только абсолютный минимум, даже маникюр — раз в пять недель», — написала журналистка.

Глава RT также добавила, что перестанет краситься и делать маникюр, когда перестанет работать в кадре.

Ранее Симоньян дала один зарок. Медиаменеджер заявила, что ничего не будет себе покупать до тех пор, пока ее супруг, телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян не выйдет из комы.