В России придумали по-новому использовать заключенных для пользы обществу

Использовать заключенных по-новому для принесения пользы обществу придумали в читинской колонии №3. Как пишет «Российская газета», их подключат к выращиванию огурцов прямо в здании колонии.

Уже в этом сезоне здесь рассчитывают собрать около тонны огурцов. При этом ИК-3 официально заключила контракт на поставку овощей для внутрисистемных нужд. Также уточняется, что выращенный здесь урожай отвечает требованиям Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Следить за тем, чтобы урожай взошел и в целом за его состоянием будут двое осужденных, которым за это положена зарплата.

Ранее диетолог Александр Бурлаков опроверг популярный миф о салате из помидоров и огурцов. Он отметил, что мнение, что помидоры и огурцы в салате нейтрализуют пользу друг друга — это не более чем заблуждение