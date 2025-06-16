Молодых девушек из России вербуют в эскорт-агентства под видом вакансий на должность SMM-менеджеров. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

Пройти через подобный обман пришлось 19-летней девушке из Ростова-на-Дону — она активно искала работу в Интернете, смотрела вакансии на позицию SMM-менеджера.

В результате поисков на нее вышла компания и пригласила на онлайн-собеседование. От девушки в рамках работы требовалась публикация сторис, видеороликов и написание постов в сетках.

Во время звонка мужчина, собеседующий ростовчанку, начал задавать странные вопросы — знает ли она английский язык, есть ли проблемы с законом, кредиты, зависимости, а также готова ли пройти полиграф. У соискательницы возникли вопросы, после чего «сотрудник» честно признался, что представляет «международное эскорт-агентство».

Он рассказал, что на данный момент должность SMM-менеджера занята, однако есть и другая работа, на которой нужно искать моделей по предпочтениям клиентов, назначать место, время и другие детали встреч, а также помогать клиенту с бронью отелей и организацией перелётов.

Менеджеру предлагают работать за оклад 40 тысяч рублей в месяц с обслуживанием 10–20 клиентов в день и графиком 5/2. Девушка отказалась, уточнили в публикации.

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