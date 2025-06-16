Иностранцы назвали способы вычислить россиян на улице

Пользователь Reddit с ником Decoratingguitars удивился тому, как его родившаяся в России, но позднее покинувшая страну мать легко распознает других россиян на улицах, просто глядя на них. Когда он пытается выяснить, как ей это удается, женщина отвечает, что «их лица выглядят русскими».

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Автор поста спросил у других посетителей площадки, обладают ли они таким же навыком, на что получил много утвердительных ответов. Например, один из них заявил, что у россиян и выходцев с постсоветского пространства действительно отличаются лица, а также одежда и даже прически.

«А еще на их лицах всегда присутствует глубокое экзистенциальное выражение, которое появляется только после прочтения Достоевского по утрам», — пошутили в комментариях.

Другой пользователь отметил, что русские мужчины молодого и среднего возраста легко узнаваемы по манере ходьбы. По его словам, они передвигаются так, «будто забыли что-то в офисе и возвращаются, чтобы это забрать, без спешки или паники, но очень целеустремленно и с легким раздражением на лице».

«Собираясь с друзьями, мы часто пытаемся угадать национальность человека, заходящего в бар. С русскими я никогда не промахиваюсь. Мужчин выдают широкая шея и плечи, а женщин — большие круглые глаза. У русских также очень своеобразное чувство моды», — поделился своим опытом еще один пользователь.

Ранее туристка описала мнение мексиканцев о русских девушках словами «пьют водку как воду». Она отметила, что жители Мексики думают, будто все россияне обязательно выпивают. Если же они не пьют, это вызывает у мексиканцев «когнитивный диссонанс».