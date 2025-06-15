«Выезжайте за мной»: блогреша сожгла паспорт РФ из-за усталости от работы

Стримерша и блогершка из Санкт-Петербурга по имени Александра на видео сожгла свой российский паспорт из-за усталости от работы, после чего выложила видеоролик в личном Telegram-канале.

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Девушка призналась, что лучше бы «подтерлось» документом. Она также призвала правоохранителей «выезжать за ней», намекая на незаконность порчи удостоверения личности. Кроме того, блогерша пожаловалась подписчикам на сложность процесса восстановления паспорта, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Певца Эдуарда Шарлота задержали в ноябре 2023 года и обвинили в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и порче официального документа — он сжег свой российский паспорт. В 2024 году артиста приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии.