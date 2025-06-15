Названа предварительная причина смерти актера из "Каменской"

Причиной смерти российского актера театра, кино и ТВ Павла Ульянова мог стать инсульт.

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Об этом пишет aif.ru.

"Думаю, был инсульт. Он иногда жаловался на давление и на координацию движений. Много курил, хотя врачи говорили, что нужно бросать", - сообщил порталу знакомый исполнителя.

О том, что у Ульянова были проблемы с давлением, также рассказал и его бывший коллега Антон Наумов.

Тело актера пролежало в квартире около трех дней до того, как его нашли.

Павел Ульянов родился в 1964 году в Караганде, окончил Ярославский театральный институт, работал в МХАТе имени Горького под руководством Дорониной. На экране - с нулевых: "Даун Хаус", "Марш Турецкого", "Каменская" и другие проекты.