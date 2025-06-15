Стало известно, каких артистов эвакуировали из Ирана

Все российские артисты эвакуированы из Ирана, подвергающегося атакам Израиля. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В телеграм-канале Любимова рассказала, что сегодня в Россию вернулись музыканты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. Они прибыли транзитом через Азербайджан. Накануне такой же маршрут проделала съемочная группа Федора Бондарчука, которая снимала сериал в Иране.

«Огромное спасибо нашим дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу», — написала Любимова.

По ее словам в знак благодарности за помощь в непростой ситуации будет устроен концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии.

КСИР: США объявили об эвакуации дипломатов из Израиля

Накануне режиссер Федор Бондарчук поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана.