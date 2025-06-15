Стало известно, каких артистов эвакуировали из Ирана

Майк Габриелян

Все российские артисты эвакуированы из Ирана, подвергающегося атакам Израиля. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Стало известно, каких артистов эвакуировали из Ирана
© РИА Новости

В телеграм-канале Любимова рассказала, что сегодня в Россию вернулись музыканты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. Они прибыли транзитом через Азербайджан. Накануне такой же маршрут проделала съемочная группа Федора Бондарчука, которая снимала сериал в Иране.

«Огромное спасибо нашим дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу», — написала Любимова.

По ее словам в знак благодарности за помощь в непростой ситуации будет устроен концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии.

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Накануне режиссер Федор Бондарчук поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана.

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