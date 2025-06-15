Солист Мариинки попал в психбольницу после нападения на журналистов

Солиста Мариинского театра Григора Вернера, который набросился на журналистов телеканала «78» в Санкт-Петербурге, после задержания правоохранителями направили в психиатрическую больницу.

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Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в региональных оперативных службах.

— После задержания он был направлен в психиатрическую больницу, — говорится в материале.

Инцидент произошел накануне, когда журналисты приехали к одному из домов на Травяной улице в районе Ольгино. Они хотели взять у артиста комментарий касательно недавнего инцидента, но тот начал вести себя агрессивно, после чего бросился на машину съемочной группы и разбил ее лобовое стекло.

Другой случай произошел 7 июня, когда трое жителей Новосибирска напали на съемочную группу телеканала РЕН ТВ.