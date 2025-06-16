Российским гражданам рекомендуется покинуть Израиль до нормализации обстановки, заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".

"Возможность такая имеется. <...> На границе с Египтом действует переход пограничный Бегин или Таба. Там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эш-Шейх или Каир, и воспользоваться рейсами "Аэрофлота" и других компаний для того, чтобы вернуться на родину", – уточнил Викторов.

По его словам, российское диппредставительство на фоне нового обострения усилило режим работы. Дипломаты поддерживают связь с россиянами. В консульском отделе посольства, несмотря на обстрелы, проводятся встречи с гражданами, которым "оказывают дополнительные услуги, помощь, содействие".

"Ситуация нервозная, прямо должен признать. И опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, отнюдь не эфемерная", – подчеркнул дипломат.

Также посол отметил, что решение об эвакуации работников посольства России будет принято в случае такой необходимости. По его словам, данная возможность учитывается.

Тем временем пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о новом ракетном запуске в направлении страны, передает ТАСС. На этот раз атака была произведена со стороны Йемена, уточнили в ЦАХАЛ. Там также отметили, что в ряде районов страны была объявлена воздушная тревога.

В Иране назвали условие для переговоров с Израилем

Конфликт между Израилем и Ираном обострился после атаки первой на несколько военных объектов второго, в том числе на предприятие по обогащению урана. По словам иранского президента Масуда Пезешкиана, народу нужно отложить в сторону разногласия, чтобы выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

В ночь на 16 июня Иран в том числе поразил ракетой электростанцию в Хайфе. Также журналисты сообщали о попадании еще одного снаряда в высотное здание в Тель-Авиве.