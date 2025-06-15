Умерла мукбанг-блогерша Маришка Майонезик

Популярная блогерша из TikTok Мария Кузьменко, известная как Маришка Майонезик, умерла в больнице города Шарьи Костромской области после приступа острого панкреатита, вызванного отказом поджелудочной железы. Об этом стало известно в воскресенье, 15 июня.

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Кузьменко строила карьеру в жанре мукбанга — направления видеоблогинга, зародившегося в Корее, где блогеры на камеру потребляют большие порции зачастую вредной еды.

Уточняется, что у блогерши остался пятилетний ребенок, которого она также показывала в своих роликах в социальных сетях. Врач-эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова, комментируя трагедию, выразила сожаление в связи с уходом девушки из жизни и призвала аудиторию социальных сетей заботиться о своем здоровье, передает «Российская газета».