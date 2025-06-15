Блогер Марина Кузьменко, пропагандировавшая джанкфуд, умерла от панкреатита

Популярный блогер Маришка Майонезик (по паспорту Марина Кузьменко) строила карьеру в TikTok, занимаясь мугбангом (мокпаном). Это направление видоблогинга очень популярно в определенных кругах и заключается в том, что блогер на камеру поедает большие порции вредной еды.

"Ребятушки-ребятки, на ужин у меня сегодня курочка-кура и салатик с майонезиком, очень вкусно", - так обычно начинала блогер свое общение со своими подписчиками.

Мукбанг был придуман в Корее, и сегодня множество блогеров из разных стран демонстрируют на камеру неумеренность в еде.

Марина Кузьменко жила в Шарье Костромской области и скончалась в местной больнице после приступа острого панкреатита - родственники сообщили, что у нее отказала поджелудочная железа.

"Девушку очень сильно жалко. У Марины остался сиротой 5-летний ребенок, которого она тоже показывала в своих роликах в соцсетях", - прокомментировала трагедию врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале, призвав аудиторию соцсетей "беречь себя".