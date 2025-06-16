Синоптик Вильфанд: в Москве с 19 июня ожидается скучновато-осенняя погода

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Тенденция к понижению температуры на следующей неделе коснется всей европейской части России. Значения будут отставать от нормы на 2-3 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура на юге европейской России, включая Краснодарский край, Крым и Ставрополье, в течение первой половины недели будет ниже нормы на 2-3 градуса. Учитывая высокие нормы для этого региона, это понижение не создаст дискомфорта, температура будет колебаться между 23-26 градусами, что вполне комфортно для отдыха. Понижение также касается Северо-Западного федерального округа. В Мурманске и Санкт-Петербурге температурный фон будет близок к норме в первой половине следующей недели, но не превысит ее. А на остальной территории округа температура будет значительно ниже среднемноголетних значений", - сказал он.

На Урале же ожидается высокая температура в первую половину недели. В Свердловской и Челябинской областях показатель составит около 30 градусов, в некоторых местах - даже выше 30-32 градусов. Однако начиная со вторника температура начнет понижаться и станет ближе к норме - около 22-25 градусов. В среду и в последующие дни недели ожидается дальнейшее снижение температуры на 2-3 градуса ниже нормы, что составит 19-22 градуса.