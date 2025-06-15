Экзамены для мигрантов доверят искусственному интеллекту

Университеты, имеющие право принимать экзамены на знание русского языка у иностранцев, отчитались перед Комитетом Госдумы по науке и высшему образованию о работе над ошибками. Теперь вопросы для тестирования будут менять раз в месяц, а ответы на них защищать от утечки, а чтобы исключить «человеческий фактор», предложено проводить проверку на компьютерах, онлайн или с участием искусственного интеллекта.

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По словам замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского, уже сейчас в режиме опытной эксплуатации находится электронная платформа, разработанная Томским университетом. С ее помощью экзамен принимают без участия человека во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской народной республики, и еще в некоторых регионах.

«Мы движемся к тому, чтобы обеспечить технологиями искусственного интеллекта, исключив человеческий фактор», — сказал он.

Чиновник напомнил, что 30 мая 2025 года было опубликовано утвержденное Правительством постановление с изменениями в порядок проведения экзаменов. Оно устанавливает обязанность учреждений обновлять вариант контрольных материалов для проведения экзамена и заданий не реже одного раза в месяц и исключена публикация ответов на них в банке, размещенном на сайте Роскомнадзора. А с 1 января 2026 года тестирование будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий.