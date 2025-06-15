Разрабатываемый новый паспорт РФ будет другого цвета

В России разрабатывают синий паспорт нового поколения.

Он будет единым — то есть одновременно внутренним и заграничным. В документе планируют разместить QR-код гражданина, группу крови, информацию о здоровье, аллергиях и хронических заболеваниях.

Все это будет доступно на нескольких языках, что должно упростить идентификацию личности в любой стране, сообщает портал Fishki.net.

В дизайне документа используются отсылки к русской культуре, природе и архитектуре. Будут использованы скрытые рисунки с национальными мотивами. Под ультрафиолетом будут видны леса Карелии, скалы Алтая, северные побережья, символы великих городов — от «Медного всадника» до скульптуры «Родина-мать зовет!».

Прототип должны представить в Госдуме. Обсуждение намечено на ближайшее время.