Россиянин выиграл в лотерею 100 миллионов рублей

Житель Челябинской области выиграл в лотерею 100 миллионов рублей
Житель Челябинской области выиграл 100 миллионов рублей в лотерею "Мечталлион". Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея".
Победитель купил выигрышный билет в Челябинской области. Еще два участника выиграли по миллиону рублей. Они купили билеты в Орловской и Свердловской областях.
Тираж был посвящен Дню России. Всего в тираже "Мечталлион" выигрышным стал 563 801 билет.
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