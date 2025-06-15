Найдено пророчество Жириновского о бегстве евреев

Политик Владимир Жириновский продолжает удивлять своими предсказаниями о будущем мировой геополитики даже после смерти. В частности, он заявлял о возможной массовой миграции евреев в Россию и глобальных конфликтах на Ближнем Востоке и в Азии.

«Если президент Ирана и Ирак получат ядерное оружие, они уничтожат Израиль. Все, ничего не останется. И они готовы поджечь Ближний Восток», – заявлял лидер ЛДПР в одном из своих выступлений.

По мнению Жириновского, в случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке может начаться массовая миграция еврейского населения из Израиля. Он предполагал, ссылаясь на исторические прецеденты и геополитическую ситуацию, что Россия станет основным направлением для этой миграции. Латинская Америка, по его убеждению, подожмет США, и они подтолкнут ее на конфронтацию с исламским миром. Цель – исключить пребывание там евреев. Поэтому они будут вынуждены мигрировать в Россию.

«И сегодня они стараются и Россию уменьшить в объеме. Им нужна Московская Еврейская Республика. Такой вариант их устроит – миллионов на 60, среди которых они будут составлять миллионов 15 – каждый четвертый», – заявлял Жириновский.

Особое внимание в своих прогнозах политик также уделял ситуации вокруг Израиля. Он предрекал эскалацию конфликта с Ираном, возможное применение ядерного оружия и радикальное изменение политической карты региона.

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Жириновский также предсказывал конфликт между Индией и Пакистаном, возможное раздробление Китая к середине века, кризис в ЕС и США.

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