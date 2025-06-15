Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Израиль и Иран

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от туристических поездок в Израиль и Иран до нормализации обстановки. Об этом 15 июня сообщается на сайте ведомства.

Туристам, которые уже находятся в этих странах, следует проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Российским туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продвижение и продажу путевок, а также отдельных туристских услуг в Иран и Израиль до нормализации ситуации. Кроме того, они обязаны сообщать российским туристам, купившим путевки или планирующим это сделать, о текущей обстановке в Иране и Израиле, а также о правилах изменения или расторжения договора.

Как писала «Парламентская газета», в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС атаковали различные районы Ирана, в том числе Тегеран, где были убиты несколько высокопоставленных иранских военных, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Помимо этого, ударам подверглись несколько ядерных объектов страны и позиции иранских военных.