Путин рассказал о ежегодной проверке здоровья

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что каждый год проходит комплексное медицинское обследование. Этой историей он поделился в беседе с лауреатом госпремии известным офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко.

— «Техосмотр» проходим регулярно, каждый год чек-ап. Двое суток этому посвящаю, — сказал Путин.

Он также поделился, что решил не носить очки, когда у него было обнаружено незначительное ухудшение зрения, передает Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

Также Путин рассказал, что у него закружилась голова, когда он одел очки.

Ранее глава государства показал, что находится в его холодильнике и на столе в кремлевской квартире. Помимо этого, он рассказал о том, что просыпается по утрам без будильника. Он признался, что последние три года часто ночует в Кремле. На кадрах документального фильма Павла Зарубина виден портрет императора Александра III, к которому Владимир Путин неоднократно выражал уважение, а также белый рояль у окна, библиотека, две спальни и небольшая «домашняя церквушка».