Россиянам напомнили о штрафах за незаконное изъятие паспорта

Россиянам напомнили об ответственности за незаконное изъятие паспорта. Так, должностным лицам, которые незаконно конфисковали удостоверяющий личность документ, грозит административный штраф от 100 до 300 рублей.

Если кто-то принял документ в качестве залога - будет вынесено предупреждение или выписано денежное взыскание в размере 100 рублей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Конфисковывать российский паспорт не допускается в соответствии с законом «О гражданстве РФ». Забрать паспорт могут только в случае, если он подделан, не принадлежит владельцу или установлен факт его выдачи по подложным документам.

Изымать паспорт могут только сотрудники МВД РФ, территориальные органы ведомства, либо представители дипломатических или консульских учреждений РФ. При этом составляется документ, который подписывается как должностным лицом, так и гражданином.

Ранее сообщалось, в каких случаях можно не ставить подпись в паспорте гражданина РФ или поменять ее.