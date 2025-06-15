Тысячи россиян застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Около двух тысяч туристов ждут вылета в Россию в отелях ОАЭ, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это число не включает плановых вылетов и постоянно меняется. Часть туристов улетает, часть завершает отдых, а третьи прилетают из третьих стран как транзитные пассажиры.

Туристы используют Эмираты как пересадочный хаб для поездок по множеству направлений. До ирано-израильского кризиса почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана.

Теперь авиакомпании действуют по-разному, корректируя маршруты, отменяя или перенося рейсы. При этом перевозчики принимают решения внезапно и ситуативно, то ставя рейсы в расписание, то отменяя, то предлагая альтернативные варианты перевозки. Их действия невозможно предсказать, говорится в сообщении.

Туроператоры тоже действуют по ситуации и исходя из возможностей. Некоторые продлевают проживание в отелях или переселяют туристов в гостиницы партнеров. Другие предлагают рейсы с пересадкой. В основном компании работают индивидуально с каждой заявкой.

Вынужденно задержавшимся в Эмиратах туристам в АТОР рекомендовали быть на связи с туроператором, используя все доступные инструменты, не паниковать и набраться терпения.

Бронировавшим авиаперелеты придется самим решать вопросы с вылетом через третьи страны или бронированием отеля. Им лучше использовать сервисы, через которые можно все оплатить рублями.

Застрявшим туристам важно обеспечить надежную мобильную связь и продлить страховку, а также запастись водой и питанием.

Вылетающим в ОАЭ туристам в России туроператоры предлагают перенос тура на другие даты или другое направление. Возможен полный возврат денежных средств в случае отказа от поездки.

Ранее Росавиация запретила полеты российским перевозчикам в Израиль, Иорданию, Ирак и Иран до 26 июня по соображениям безопасности.