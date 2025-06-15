Аскольд Запашный рассказал о застрявшей в Израиле жене

Народный артист России и известный дрессировщик Аскольд Запашный сообщил РИА Новости, что его супруга Элен находится в Израиле и ждет возможности вернуться в Россию.

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По его словам, она летала в Хайфу по делам и сейчас остается в безопасности. Сейчас супруги ищут способ организовать ее вылет обратно.

Накануне Эллен поделилась подробностями об устройстве комнат-бомбоубежищ в жилых домах и показала одну из них. По ее словам, подобные помещения защищены металлическими стенами и дверьми, а окна дополнительно закрываются металлическими засовами. Внутри же они выглядят как обычные жилые комнаты. По ее словам, именно в таких помещениях израильтяне укрываются во время ракетных атак.

Женщина отметила, что она и ее семья будут ночевать именно там. Эллен отмечала, что в бомбоубежище заранее подготовлены запасы воды, еды, документы и спальное место.