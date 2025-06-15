Москва отреагировала насмешками на новую оборонную стратегию Великобритании, в рамках которой Кир Стармер пообещал победить Россию на поле боя. Об этом сообщает британская Daily Express, отмечая, что российские телеведущие не упустили возможности высмеять британского премьер-министра.

«Кампания России против Соединенного Королевства приняла странный оборот», – констатирует британское издание, передает АБН24.

Daily Express с возмущением отмечает активное обсуждение инициатив британского руководства на российском телевидении. Телеведущий Владимир Соловьев, в частности, высмеял Стармера за отсутствие военного образования и непонимание логики заявлений о «победе над Россией». По мнению российского телеведущего, непонятно, где именно Лондон планирует сражаться с россиянами.

В связи с этим Соловьев иронично предположил, что британские власти, возможно, считают, что российские войска уже высадились в стране, вошли в Темзу и штурмуют Вестминстерское аббатство. Помимо оборонной стратегии Соловьев затронул тему внутренней политики Великобритании. Он призвал Шотландию продолжать борьбу за независимость, заявив, что английским «колонизаторам» не место на шотландской земле.

Аналогичный призыв был адресован и валлийцам, которым, по мнению телеведущего, также следует освободиться от английского правления. В Daily Express назвали подобные высказывания странными и неуместными. «Марионетка Путина делает странное обращение к Шотландии, высмеивая Стармера», – написали они про российского телеведущего. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о начале подготовки страны к возможным боевым действиям на фоне нарастающей напряженности в Европе.