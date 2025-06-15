Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

Временные ограничения на вылет и прием воздушных судов ввели в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

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До этого, для обеспечения безопасности воздушных судов, ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги.

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