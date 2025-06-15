Россияне смогут отказываться от массовых рассылок с 1 августа

Член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин рассказал РИА Новости, что закон, позволяющий россиянам отказываться от массовых рассылок, вступит в силу 1 августа. По его словам, теперь каждый сможет отказаться от массовых вызовов и рассылок.

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Это можно будет сделать через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении. Управление процессом станет простым и удобным. Решение направлено на снижение количества спам-сообщений и улучшение комфорта пользователей в цифровом мире. С 1 августа 2025 года можно будет отказаться от массовых рассылок. С сентября 2025 года массовые обзвоны в России станут незаконными без согласия абонента.

На портале "Госуслуги" появится специальный сервис, где можно будет пожаловаться на спам, который будет проникать на устройство, даже если вы запретили его. Нововведение, по мнению Немкина, может стать основой для более широкой системы управления цифровыми согласиями - когда гражданин сам контролирует, кто и на каком основании имеет право обращаться к нему через электронные каналы.

11 июня Немкин сообщал, что в России с 1 сентября изменятся правила обработки персональных данных. 30 мая в России ввели новые крупные штрафы за утечку персональных данных. Например, если из-за действий или бездействия организации произошла незаконная передача данных от 1000 до 10 тысяч человек, то штраф для должностных лиц составит от 200 до 400 тыс. рублей, а для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 3 до 5 млн рублей.