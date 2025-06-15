Эксперт: Авиаперелеты в этом году будут дороже

Несмотря на общий рост цен, авиаперелеты остаются доступными для россиян, считают эксперты. Это видно и по растущему пассажиропотоку, и по загруженности рейсов. При этом у расчетливого пассажира есть немало способов сэкономить в условиях динамического ценообразования.

© Российская Газета

Динамическое ценообразование, которое применяют авиакомпании, зависит от рейса, времени и дня вылета, глубины продажи, пояснил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

"Само собой, цены в этом году будут выше, это неизбежно. Если все вокруг дорожает, значит, и себестоимость полетов у авиакомпании растет. Минимальный рост цен составит не менее уровня инфляции", - считает авиаэксперт.

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев при этом отметил, что стоимость авиабилетов не зависит от сиюминутных колебаний.

"Если авиакомпании потеряли на майские праздники много денег из-за вынужденных уходов на запасные аэродромы и возвратов средств за отмененные рейсы, это не значит, что в июне билеты подорожают. Программно-аналитические комплексы, которые используют авиакомпании, ориентируются на соотношение спроса и предложения. И если спрос опережает прогнозные показатели, то продавать билеты дешево нет смысла, а если продажи идут плохо, то авиакомпании вполне могут сыграть ценой и предложить билеты дешевле", - отметил он.

По результатам апреля спада пассажирских авиаперевозок относительно 2024 года нет. Билеты, безусловно, стали дороже, но учитывая рост доходов населения и то, что по ряду статей расходы граждан растут быстрее, чем цены на авиабилеты, получается, что на одну зарплату стало доступно не меньшее, а может, даже чуть большее количество перелетов, считает Пантелеев.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, подтверждая доступность полетов, сравнил рост стоимости на авиа- и железнодорожные перевозки, отметив, что с билетами на поезд "все гораздо серьезнее". Чтобы сэкономить на перелетах, Зотов посоветовал брать билет "туда-обратно", в этом случае скидка от авиакомпании может составить более 10%. Еще 10% экономии может дать отказ от дополнительных опций, которые часто автоматически включают в стоимость билета. Речь идет о ручной клади, страховании, питании. "Лучше брать билет заранее. Смотреть возможности стыковочных рейсов. Если есть прямой перелет и он достаточно дорогой, нужно посмотреть соседний город, возможно, до него долететь будет дешевле, а добраться до пункта назначения можно, допустим, поездом. Так, в Махачкалу, например, можно лететь через Грозный", - отметил Зотов.

Рассматривать мультимодальные перевозки, когда часть маршрута можно преодолеть автобусом или поездом, а часть самолетом, посоветовал и Олег Пантелеев. Для поездок на большие расстояния стоит учесть и плоские тарифы, они имеют фиксированную цену, которая не зависит от спроса и даты вылета. По таким тарифам летает "Аэрофлот" и "Россия" в дальневосточных направлениях.

"Желательно быть максимально гибкими, выбирая дату поездки. Вполне может случиться, что билет на соседнюю дату будет на 10-20% дешевле, чем на желаемое число, и даже в течение дня, если авиакомпания выполняет по какому-то направлению несколько рейсов, цена на соседние рейсы, выполняемые с разницей в 2-3 часа, может отличаться на несколько сотен рублей", - говорит Пантелеев.

Изучить все возможные рейсы советует и Роман Гусаров. Есть рейсы популярные, а есть неудобные по времени, например, ночные, и цены на них заметно ниже. "Так, на новогодние каникулы билеты всегда дорогие, но если вы попробуете купить билет именно на новогоднюю ночь, то увидите, что он выйдет гораздо дешевле, чем на 30 или даже день 31 декабря. День недели тоже имеет значение - в дни, когда спрос меньше, билет стоит дешевле. К туристическим направлениям в разгар сезона это не имеет прямого отношения, подходит больше для деловых направлений со стабильным трафиком, например, между Москвой и Санкт-Петербургом", - отметил он.

Гусаров посоветовал приобретать авиабилеты заблаговременно, месяца за три-четыре. Когда продажи открываются, всегда присутствует минимальный тариф, и он раскупается в первую очередь. Можно рискнуть и купить невозвратные билеты, так как они дешевле. Тарифы без багажа тоже более привлекательны. Сейчас их предлагают многие авиакомпании.

"Можно также рассмотреть не прямые перелеты. Билеты со стыковкой в промежуточном порту, зачастую выходят дешевле. Можно подобрать варианты даже у одной авиакомпании и таким образом подстраховаться на случай задержки рейса - авиакомпания все равно довезет до пункта назначения", - говорит Гусаров.

При выборе подходящего авиабилета очень важно провести грамотный мониторинг - посмотреть, какие авиакомпании летают на данном направлении, не полениться и посетить сайты этих авиакомпаний, так как там можно найти билеты дешевле, чем у посредников. "Нужно потрудиться и сравнить, что будет наиболее оптимально. Бывает, что, выбирая тариф у лоукостера и добавляя багаж, цена оказывается даже выше, чем у классической авиакомпании с полноценной услугой. То есть это должен быть квалифицированный выбор", - резюмировал Гусаров.

Мониторинг цен включил в число своих рекомендаций и Пантелеев. При этом он посоветовал не скидывать со счетов сайты-агрегаторы, к которым уже многие привыкли обращаться при выборе билетов. Агенты по продаже авиабилетов часто включают в цену дополнительные сборы, но у них есть и свои собственные программы лояльности. "И с учетом этих программ у посредников могут быть вполне интересные предложения", - говорит он.