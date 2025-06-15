В Словакии истребили 64 медведя, представлявших угрозу для людей

В Словакии с начала года истребили более 60 "проблемных медведей". Об этом написал на своей странице в Facebook министр окружающей среды республики Томаш Тараба. По его словам, речь идет о 64 хищниках, которые представляли угрозу для жителей страны.

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В последние дни на севере Словакии ликвидировали восемь медведей. Тараба обратил внимание на то, что проблема с увеличившейся популяцией этих хищников не решалась в течение многих лет. В апреле стало известно, что словацкие власти приняли решение об отстреле сотен занесенных в национальную Красную книгу бурых медведей.

Всего планируется отстрелить 350 из 1,3 тыс. живущих в стране медведей. Для того чтобы обойти природоохранные ограничения, в районах, где водятся хищники, решили ввести чрезвычайное положение.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что нельзя жить в стране, где людям страшно ходить в лес. Причиной для столь жестких мер стало нападение медведя на человека в Банска-Бистрицком крае. Власти считают, что нападения на людей участились из-за того, что хищников стало слишком много.