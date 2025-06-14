Патриарх Кирилл призвал не пытаться напугать его самолетами НАТО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать самолетами НАТО. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Так патриарх прокомментировал инцидент с самолетом НАТО F-16, который вылетел на встречу пассажирскому лайнеру с патриархом, направлявшемуся в Калининград. По словам священнослужителя, он не может представлять опасности.

«Патриарха не напугаете — это точно!» — заявил он на собрании духовенства Калининградской митрополии в православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Также священнослужитель заявил, что появление самолета может спровоцировать конфликт.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси заявил, что Россию вынудили начать специальную военную операцию «непрекращающиеся атаки Запада на историю, культуру и духовные ценности» страны.