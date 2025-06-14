Названо местонахождение Бондарчука после эвакуации из Ирана

Продюсер и исполнитель одной из главных ролей в сериале "Трудно быть богом" Федор Бондарчук вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана. Об этом ТАСС сообщила его представитель.

"Да, [Федор Сергеевич] вернулся", - сказала собеседница агентства.

Ранее в субботу всех 90 человек, входящих съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу двух стран. Группа находилась в Иране для съемок сериала "Трудно быть богом". Как ранее рассказал журналистам Бондарчук, часть эвакуированных из Ирана россиян вылетит в Москву в субботу, часть - останется в Баку и улетит чуть позже.

Бондарчук обратился к Алиеву

Как ранее рассказал ТАСС продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров, который был в составе съемочной группы, эвакуация команды из Ирана проходила в экстренном порядке.

"После завершения ночной смены мы услышали о взрывах, и команда поняла, что оставаться на месте опасно. Мы с самого начала учитывали сложность региона и были готовы оперативно покинуть площадку", - рассказал он.

В Иране остается 51 артист Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Как сообщили журналистам в Минкультуры, все артисты доставлены из Исфахана в Тегеран и находятся в безопасности. Кроме того, вопрос находится на контроле министра культуры РФ Ольги Любимовой.