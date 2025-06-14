В Дагестане ввели круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки

В южной части Дагестана из-за событий в Иране ввели круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского управления Роспотребнадзора.

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"Ежедневный мониторинг проводится каждые два часа и направлен на оценку рисков в связи с аварией в центре обогащения урана в городе Натанзе (Иран)", - пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что радиационная обстановка в республике остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано.

Вчера вечером гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана, заявил, что в результате ударов Израиля была уничтожена надземная часть завода в Натанзе, где Тегеран производил уран, обогащенный до 60%.

Тогда же стало известно, что Азербайджан начал проверки уровня радиации на границе с Исламской республикой.