Приемная комиссия Театральной школы Табакова завершила прослушивания

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Приемная комиссия Московской театральной школы Олега Табакова во главе с художественным руководителем народным артистом РФ Владимиром Машковым завершила отбор абитуриентов со всей России. За время приемной кампании был побит рекорд - порядка 750 заявок на обучение, передает корреспондент ТАСС.

Театральная школа Олега Табакова проводила прослушивания в рамках приемной кампании с 12 по 14 июня. На первом туре заявки изучали артисты Московского театра Олега Табакова и Московского театра "Современник". На втором туре абитуриентов отбирала приемная комиссия во главе с худруком и педагогом школы Владимиром Машковым.

По словам мастера, отбор молодых ребят всегда был непростым занятием. "Если мы проглядим талант - ничего страшного, он всегда сумеет проложить себе дорогу: как говорил Станиславский, талант - это выбор каждого. А вот если мы допустим в школу человека, не способного к обучению, к обучению на протяжении всей жизни, это будет беда, - отметил Машков. - Чем раньше молодой человек начнет заниматься театральной деятельностью, тем лучше. Главная цель - поступить, а главный вопрос, на который поступающий должен себе ответить, - для чего он это делает".

Директор Театральной школы Олега Табакова Марина Самусева сообщила, что учебному заведению в этом году исполнилось 16 лет. По ее словам, оно уникально тем, что предлагает высшее актерское образование на ранних этапах. "Мы побили все рекорды: на прослушивание записались порядка 750 абитуриентов. Вчера мы прослушали 430 человек, а накануне посмотрели еще 300. А сегодня у нас состоялся финальный тур: мы посмотрели 35 ребят, которые были выбраны по итогам вчерашнего дня", - пояснила она.

Народный артист РФ и педагог Сергей Угрюмов отметил, что в рамках отборочного тура ребята должны были прочесть тексты, спеть, станцевать и показать "нечто экстравагантное". "Мы всем даем возможность проявить себя. У любого артиста есть два выразительных средства: движение-пластика и голос-дикция", - обратил внимание актер.

Подвел итоги прослушиваний Владимир Машков. Он рассказал, что впереди абитуриентов ждет решающий тур. "Мы отбирали ребят со всей России, теперь они будут жить в нашей школе, и в течение трех дней начнется следующий этап. Те, кто добрался до третьего тура, - сильнейшие. Мы уже с ними пообщались. Посмотрим, как ребята изменятся за этот период, - впоследствии будут отобраны 24 лучших претендента, они будут обучаться в школе", - заключил он.

Школа талантов

Театральная школа Олега Табакова предоставляет высшее актерское образование при поступлении после 9 и 10 класса или 1 курса колледжа. Набор проводится по регионам России один раз в два года.

По итогам прослушиваний и финального конкурса 24 человека имеют право стать студентами учебного заведения. Они будут бесплатно жить в школе-пансионе в центре Москвы, обучаться у действующих артистов театра и кино, а также выступать с ними на сцене. Среди мастеров - Владимир Машков, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Яна Сексте, Владислав Миллер, Севастьян Смышников и другие.