Более 17 тыс. человек сдадут ЕГЭ в резервные дни в Москве

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в резервные дни сдадут более 17 тыс. человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

«С 16 по 23 июня в Москве проходят резервные дни основного периода единого государственного экзамена. В испытаниях принимают участие более 17 тыс. человек, более 13 тыс. из них – выпускники прошлых лет», – сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что первые экзамены резервных дней основного периода по физике, литературе, обществознанию и географии пройдут 16 июня. «17 июня участники сдадут ЕГЭ по русскому языку. 18 июня состоятся экзамены по истории, химии, а также устная часть по иностранным языкам, 19 – по информатике, биологии и письменная часть по иностранным языкам. 20 июня участники напишут экзамен по математике базового и профильного уровней. 23 июня можно будет сдать ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам», – пояснили в пресс-службе.

Как добавили в департаменте, в резервные дни основного периода в столице организовано более 200 пунктов проведения экзамена.

«Результаты ЕГЭ, которые пройдут с 16 по 19 июня, станут известны не позднее 28 июня. Итоги испытаний, которые состоятся 20 и 23 июня, можно будет узнать не позднее 30 июня. Баллы будут доступны в личном кабинете на портале mos.ru или в школе. В резервные дни ЕГЭ сдают преимущественно выпускники прошлых лет. Эти даты также предназначены для участников, которые не смогли пройти экзамен в основной период по уважительной причине или получили неудовлетворительный результат на обязательных экзаменах – русскому языку или математике, а также для тех, чьи апелляции о нарушении порядка проведения экзамена были удовлетворены. Школьники, которые получили неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике профильного уровня, могут изменить его на базовый для повторного участия», – пояснили в пресс-службе.

Как уточняется, основной период ЕГЭ завершится 4 июля.