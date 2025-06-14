Протоиерей Ткачев заявил, что вдовы не должны выходить замуж

Протоиерей Андрей Ткачёв заявил, что женщины, потерявшие мужа, не должны снова выходить замуж. В качестве примера он привёл святую Ксению Петербургскую, которая после смерти супруга, по словам священника, «похоронила своё сердце вместе с ним» и полностью посвятила себя Богу.

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По мнению Ткачёва, настоящая вдова — это та, кто больше «глазки не подкрашивает» и не ищет нового брака.

«Им стыдно отдавать себя заново какому-то другому дядьке», — добавил он, отметив, что умерший муж якобы продолжает наблюдать за ней с «того света», а одеяло, мол, «не скрывает человека от глаз Божьих».

Также протоиерей заявил, что святые бывают разными, но пока среди них нет космонавта. Однако, по его словам, «всё развивается», и святой космонавт ещё появится.

Ранее Ткачев призывал обложить налогом и стигматизировать бездетных мужчин.