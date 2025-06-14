В Госдуме призвали запретить вейпы
Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выступил за полный запрет вейпов в России. Известный спортсмен считает, что они вредны для здоровья молодежи, сообщает Sport 24.
Фетисов отметил, что запрет вейпов пойдет на пользу России.
«Это вредная штука и приспособление, которое вредит молодежи больше всего — они рожать не смогут. Так что вейпы я бы запретил», — сказал Фетисов.
По его словам, «президент уже сказал об этом», но требуется внимание всего общества к проблеме. Сейчас «эта зараза продается практически везде».
Вячеслав Фетисов — трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион.
Ранее за тотальный запрет вейпов выступил глава Минпромторга РФ.