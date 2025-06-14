В Госдуме призвали запретить вейпы

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выступил за полный запрет вейпов в России. Известный спортсмен считает, что они вредны для здоровья молодежи, сообщает Sport 24.

Фетисов отметил, что запрет вейпов пойдет на пользу России.

«Это вредная штука и приспособление, которое вредит молодежи больше всего — они рожать не смогут. Так что вейпы я бы запретил», — сказал Фетисов.

По его словам, «президент уже сказал об этом», но требуется внимание всего общества к проблеме. Сейчас «эта зараза продается практически везде».

Вячеслав Фетисов — трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион.

Ранее за тотальный запрет вейпов выступил глава Минпромторга РФ.