В Петербурге стартовал фестиваль "Военные оркестры в парках"

В Северной столице открылся девятый сезон фестиваля "Военные оркестры в парках".

© Российская Газета

Первый концерт сегодня, 14 июня, в полдень дал 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа на Якорной площади в Кронштадте.

- В программе - классические марши, вальсы и популярные песни в исполнении коллектива, который является преемником Придворного музыкантского хора, созданного в 1882 году по указу императора Александра III, - рассказали организаторы.

Отметим, что место проведения первого петербургского концерта нового сезона символизирует преемственность фестиваля. Именно на Якорной площади состоялся гала-концерт - закрытие восьмого сезона, в течение которого петербуржцы и гости Северной столицы могли посетить более десятка концертов.

В следующую субботу, 21 июня, программу продолжит Военный оркестр Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения. Он выступит в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Напомним, что фестиваль "Военные оркестры в парках" проводится параллельно в обеих столицах, и в Москве концерт-открытие дал Военный образцовый оркестр Почётного караула в Парке Горького.

Справка "РГ"

Программа "Военные оркестры в парках" предваряет XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который пройдёт на Красной площади в Москве с 22 по 31 августа 2025 года.