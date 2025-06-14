Бондарчук обратился к Алиеву

Режиссер Федор Бондарчук поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана. Об этом сообщает News.ru.

Бондарчук отметил, что в группе эвакуированных 90 человек. Все они живы и здоровы.

«Хочется поблагодарить президента Ильхама Алиева за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном», — сказал режиссер.

По его словам, часть людей улетит сегодня в Россию, часть останется в Баку и отправится домой чуть позже.

Бондарчук также поблагодарил посольство РФ в Тегеране и руководство «Национальной Медиа Группы». Режиссер отметил, что с ним на связи находится министр культуры РФ Ольга Любимова.

Накануне сообщалось, что в Иране находится съемочная группа сериала «Трудно быть Богом». Бондарчук является продюсером и исполнителем одной из главных ролей.