Назван единственный регион России, где будет жаркая погода

Единственным регионом России, где в выходные и на следующей неделе будет жаркая погода, станет юго-запад Сибири, а именно Алтайский край и Новосибирская область, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет «Интерфакс».

По его данным, в Алтайском крае и Новосибирской области температура значительно превысит норму, достигнет +30°. Кроме того, заметил метеоролог, жаркая погода в выходные сохранится на Урале.

«На Урале в течение выходных температура около +30°», — отметил синоптик.

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Вместе с тем, уточнил Вильфанд, на фоне высокой‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ температуры из-за сильного прогрева воздуха прогнозируются сильные ливневые дожди, гроза, крупный град, ветер до 25 м/с и более.

Начиная со вторника, 17 июня, на Урале прогнозируется понижение температуры на 7-9 градусов.

В Приморском и Хабаровском краях ожидается «довольно-таки теплая погода, но неспокойная». В Приморье возможны сильные дожди, а в Хабаровском крае — ливневый дождь с грозой. Также ливень, гроза, ветер до 20 м/с будут на северо-востоке Якутии, констатировал синоптик.