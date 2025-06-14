В России с нового учебного года начнут регулировать платный набор в вузы

В России с 1 сентября 2025 года начнут регулировать количество платных мест в университетах. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что работа в этом направлении уже начата Минобрнауки совместно с Рособрнадзором — проведен анализ по всем регионам и каждому учебному заведению. Регулирование коснется всех вузов, специальностей и направлений подготовки.

Наибольшая проблема, подчеркнул глава ведомства, сосредоточена в двух крупнейших областях образования: «Экономика и управление» и «Юриспруденция».

«Это вовсе не означает, что нам не нужны специалисты в этих областях — нужны. Более того, на рынке дефицит квалифицированных юристов, экономистов, менеджеров», — обратил внимание спикер. Задача реформы, по его словам, — отсечь некачественное высшее гуманитарное образование.

За предыдущие десятилетия, продолжил Фальков, накопились диспропорции, при которых количество специалистов с высшим образованием не соответствовало запросам рынка труда, а по ряду профессий квалифицированных кадров не хватало. Он пришел к выводу, что ряд университетов дает не хорошее образование, а только дипломы о нем.

«И здесь вопросы извлечения прибыли мы не должны ставить во главу угла. В первую очередь надо понимать, для чего мы готовим тех или иных специалистов, насколько они востребованы», — резюмировал руководитель Минобрнауки.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой. Инициатива направлена на регулирование платного набора в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров.