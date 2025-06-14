Россия и Саудовская Аравия работают над запуском прямых рейсов

Власти России и Саудовской Аравии обсуждают запуск прямых рейсов между двумя странами. Об этом пишут "Известия".

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По словам Генпрокурора КСА Сауда ибн Абдулла Аль Муаджеба Аль Шарифа, работа по возобновлению авиасообщения между странами ведется активно и находится на финальной стадии, запуск прямых рейсов обсуждается уже на уровне авиавластей королевства и Министерства транспорта РФ.

"Ключевая проблема на данный момент — отсутствие гарантий со стороны КСА (королевства Саудовская Аравия), что российские самолеты не будут задержаны по запросу третьих стран. Несмотря на то что страна не стеснена коллективными обязательствами (как, например, ЕС), стратегическая близость с США создает угрозу постоянного давления на Эр-Рияд со стороны Вашингтона", - поделился с изданием востоковед Леонид Цуканов.

Отмечается, что прямые рейсы для начала планируют возобновить между столицами двух государств, а интерес к перевозкам уже проявили такие авиакомпании, как Red Wings и Flynas. До этого посол РФ в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявлял, что Москва рассчитывает в скором времени начать переговоры с США о восстановлении прямого авиасообщения.