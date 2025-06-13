Россиянку приняли за нелегальную мигрантку в Подмосковье

«Народный дружинник» принял бурятку за нелегальную мигрантку и попытался ее задержать в Подмосковье. Об этом сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в Telegram-канале.

Он отметил, что информация об инциденте на станции Московского центрального диаметра появилась в соцсетях.

«... на станции Московского центрального диаметра человек, представившийся народным дружинником и под предлогом проверки мигрантов сначала удерживал женщину, затем силой повел ее якобы к сотрудникам полиции», — сообщил Цыденов.

Он добавил, что поручил главе постпредства Бурятии в Москве выяснить все обстоятельства произошедшего, а также направить официальное обращение в полицию. Цыденов также напомнил, что только полиция и другие госорганы могут задерживать людей.