«Победа» отменила рейсы в ОАЭ из-за ситуации в Иране

Российская авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за закрытия иранского воздушного пространства.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию, полёты не будут осуществляться с 18 по 23 июня из соображений безопасности. При этом рейсы с 14 по 17 июня будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре.

Уточняется, что клиентам вернут все потраченные на билеты средства.

Ранее стало известно, что авиаперевозчик flydubai отменил 22 рейса в ОАЭ из десяти аэропортов России.

Позже Росавиация заявила, что авиакомпании России продолжают в штатном режиме осуществлять регулярные рейсы в аэропорты Объединённых Арабских Эмиратов и из них.